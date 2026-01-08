Juan Miguel Bolívar cumplirá su sueño de estar en el Australia Open júnior, su primer Grand Slam

Cada seis meses ve a sus padres; a veces su papá se escapa y lo acompaña en torneos en Suramérica, ya que desde hace cinco años Juan Miguel Bolívar Idárraga vive lejos de casa. En este 2026 sus viajes ya están planillados, arrancando este sábado en Australia para cumplir uno de sus sueños: jugar su primer Grand Slam júnior.
Con tan solo 16 años de edad, Juan Miguel alista maletas para iniciar uno de los viajes que más ha soñado. Gracias al gran 2025 en el que alcanzó buenos resultados, el antioqueño ascendió al puesto 43 del ranking mundial de su categoría y es el séptimo mejor tenista iberoamericano.
