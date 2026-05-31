Jonas Vingegaard conquistó el Giro de Italia y entró al olimpo de las tres Grandes Vueltas

El danés Jonas Vingegaard se coronó este domingo por primera vez en el Giro de Italia, completando así su trilogía de títulos en las grandes rondas, al término de una 21ª y última etapa ganada al esprint por el italiano Jonathan Milan en Roma.

Por el lado de los colombianos, Egan Bernal (Ineos) terminó en el décimo lugar, a 12.54 minutos, y Éiner Rubio (Movistar), en la casilla 23, a 1h:04.26.

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Vingegaard, de 29 años, se convierte en el octavo corredor de la historia que puede presumir de haber ganado en su carrera el Tour de Francia (2022-2023), la Vuelta a España (2025) y el Giro de Italia (2026), después de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Sucede en el palmarés del Giro a su compañero del Visma-Lease a Bike Simon Yates, después de haber sobrevolado con autoridad la 109ª edición, con cinco triunfos de etapa y acabando con más de cinco minutos de ventaja sobre el segundo de la general, el austríaco Felix Gall.

El australiano Jai Hindley, campeón del Giro en 2022, completó el podio al finalizar tercero.

El francés Paul Magnier ha brillado también en este Giro, con tres victorias de etapa al esprint y el maillot morado de ganador de la clasificación por puntos.

Sin embargo, el domingo el velocista del Soudal-Quick Step fue derrotado por Jonathan Milan, que en el último día de este Giro pudo por fin estrenar su contador de victorias y el de su equipo Lidl-Trek.

El coloso italiano venció en la etapa del día a su compatriota Giovanni Lonardi y al francés Paul Penhoët.