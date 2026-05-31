Kvaratskhelia es elegido como el mejor jugador de la Champions League 25/26

El MVP de la UEFA Champions League 2025/26 es Khvicha Kvaratskhelia. El extremo oriundo de Georgia quedó con el reconocimiento de mejor jugador de la temporada en la máxima competencia a nivel de clubes en Europa. Su aporte fue fundamental para el bicampeonato del Paris Saint-Germain en el certamen, marcando 10 goles y brindando 7 asistencias en 16 partidos disputados.

Incluso en la final de Budapest ante Arsenal su audacia fue clave para empatar el compromiso.El número 7 del PSG se anticipó a Cristhian Mosquera tras un pase de Ousmane Dembélé y terminó derribado por el colombiano español, acción que culminó en un penal que posteriormente convirtió a Dembélé.. El atacante georgiano no pudo jugar la prórroga en Hungría, ya que se le vio agotado y con una herida en la pierna derecha.

“Kvaradona" Llegó al conjunto francés en la segunda mitad de la temporada 2024/25 en enero de 2025, año en el que se coronó por primera vez como campeón de Europa con su equipo. El número 7 del PSG tiene un pleno de dos campañas en Liga de Campeones con los parisinos y dos títulos. "Hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo siempre y cuando juguemos a nuestro estilo", manifestó el MVP de la Champions en entrevista con el canal oficial de la competición.

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Además de los títulos obtenidos con PSG, Kvara tiene en su palmarés una coronación muy especial: la Serie A de Italia en 2024 con el Napoli, rompiendo más de 30 años sin el Scudetto en el club celeste del sur de Italia; allí se ganó el apodo de “Kvaradona”, alusivo al máximo ídolo futbolístico de los napolitanos: Diego Armando Maradona .