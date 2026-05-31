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Kvaratskhelia es elegido como el mejor jugador de la Champions League 25/26

Khvicha Kvaratskhelia, delantero georgiano del Paris Saint-Germain fue elegido como el MVP de la Champions League tras coronarse como campeón el pasado sábado 30 de junio. Arda Guler fue elegido como el jugador revelación

  • Kvicha Kvaratskhelia ganó su segunda Champions con el PSG. FOTO: GETTY
    Kvicha Kvaratskhelia ganó su segunda Champions con el PSG. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El MVP de la UEFA Champions League 2025/26 es Khvicha Kvaratskhelia. El extremo oriundo de Georgia quedó con el reconocimiento de mejor jugador de la temporada en la máxima competencia a nivel de clubes en Europa. Su aporte fue fundamental para el bicampeonato del Paris Saint-Germain en el certamen, marcando 10 goles y brindando 7 asistencias en 16 partidos disputados.

Incluso en la final de Budapest ante Arsenal su audacia fue clave para empatar el compromiso.El número 7 del PSG se anticipó a Cristhian Mosquera tras un pase de Ousmane Dembélé y terminó derribado por el colombiano español, acción que culminó en un penal que posteriormente convirtió a Dembélé.. El atacante georgiano no pudo jugar la prórroga en Hungría, ya que se le vio agotado y con una herida en la pierna derecha.

Kvaradona" Llegó al conjunto francés en la segunda mitad de la temporada 2024/25 en enero de 2025, año en el que se coronó por primera vez como campeón de Europa con su equipo. El número 7 del PSG tiene un pleno de dos campañas en Liga de Campeones con los parisinos y dos títulos. "Hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo siempre y cuando juguemos a nuestro estilo", manifestó el MVP de la Champions en entrevista con el canal oficial de la competición.

Conozca: Aficionado del PSG viajó a Bucarest en lugar de Budapest y se perdió la final de la Champions League

Además de los títulos obtenidos con PSG, Kvara tiene en su palmarés una coronación muy especial: la Serie A de Italia en 2024 con el Napoli, rompiendo más de 30 años sin el Scudetto en el club celeste del sur de Italia; allí se ganó el apodo de “Kvaradona”, alusivo al máximo ídolo futbolístico de los napolitanos: Diego Armando Maradona .

Arda Guler fue la revelación

El volante turco del Real Madrid. Arda Güler, fue reconocido como el jugador revelación en esta edición de la Champions. Toda una sorpresa, tomando en cuenta que no es indiscutible en el onceno titular del conjunto merengue, sin embargo, la presentación en la llave de cuartos de final ante el Bayern Múnich lo puso en el radar de los expertos designados por la UEFA para elegir al premiado.

La alegría más grande de la temporada para el otomano no implica al Madrid. El joven futbolista lideró a su selección a un Mundial después de 24 años, dando la asistencia para el gol que los clasificó en el repechaje ante Rumanía.

Lea también: PSG hace historia: bicampeón de la Champions tras vencer al Arsenal en una final épica

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