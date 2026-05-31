Procuraduría abrió investigación al ministro Sanguino por posible participación en política a favor de Cepeda

Durante la tarde de este domingo 31 de mayo se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el MinTrabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación indebida en política electoral, tras un discurso en Valledupar durante la instalación de los puestos de votación en horas de la mañana.
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“En el video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república”, señaló la entidad en un documento.