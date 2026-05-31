Procuraduría abrió investigación al ministro Sanguino por posible participación en política a favor de Cepeda

“En el video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república”, señaló la entidad en un documento.

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Durante la tarde de este domingo 31 de mayo se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el MinTrabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación indebida en política electoral, tras un discurso en Valledupar durante la instalación de los puestos de votación en horas de la mañana.

Por otro lado, la Procuraduría también ordenó recopilar y asegurar las grabaciones del evento, solicitar información a las autoridades de Valledupar y escuchar en declaración a varios asistentes que estuvieron presentes durante la instalación de la jornada electoral.

Además, según la entidad, estas manifestaciones podrían interpretarse como un respaldo a una candidatura específica -que en este caso sería la de Iván Cepeda-, por lo que daría lugar a una posible falta disciplinaria por participación en política.

Y es que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, esto sería un delito tipificado como “constreñimiento al sufragante”, por lo que únicamente se podría dar cuando se “amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato”, algo que ha sucedido en elecciones anteriores por parte de grupos armados ilegales.

Hace pocos días, la entidad le abrió investigación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a otras declaraciones que expresó en el departamento del Tolima durante una correría política en donde estaba presente un congresista del Pacto Histórico.

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