Javier Ríos, el “apóstol” que movió montañas por el ciclismo de Antioquia

“Si uno le decía a él que un muchacho tenía talento para salir adelante, confiaba en esas palabras y sacaba de su bolsillo para darle el dinero para que se viniera de su municipio y pudiera competir”.

“¡A falta que hace don Javier por acá! Desde su salida hemos tenido problemas para gestionar los recursos para los muchachos”, comenta Benjamín Laverde, formador y técnico de la jerarca paisa.

El hombre de 86 años y a quien se le sigue viendo con traje de paño y camisa abotonada hasta el cuello, es considerado un “apóstol” del ciclismo de Antioquia, al que le puso el pecho por más de 55 años. De ellos, fue presidente de la Liga por 21 años, además se desempeñó como gerente cuatro más. Hace cuatro salió de dicha institución, pero dice que se mantiene atento con lo que sucede con un deporte que le da vida.

Allí, en el vetusto velódromo Martín Cochise Rodríguez, que en 2027 será de talla internacional tras la transformación que tendrá como lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, don Javier fue recibido como uno de sus ilustres invitados. Recibió abrazos, apretones de manos y hasta palabras de agradecimiento por la labor que desempeñó.

A paso lento, pero seguro, caminó Javier Ríos en días recientes por un recinto que fue su casa por años, y le pide a Dios que le dé vida para verla remodelada.

Así recuerda Benjamín a don Javier, como esa persona que “movía montañas” para brindarles apoyo a los deportistas. “Buscaba que todos los ciclistas menores y juveniles representaran, con sus uniformes, a Antioquia; solucionaba problemas. Hasta se conseguía las bicicletas para que quien llegara a entrenar se formara sin tantos inconvenientes. Con esas mismas bicis, y después de unos 15 años, todavía corre Antioquia”, rememora Laverde.

Hace poco, Javier Ríos recibió un reconocimiento por parte de Acord Antioquia que lo sorprendió en la Noche del Orgullo Paisa, el pasado 30 de enero.

“Uno solo quiere el buen desarrollo del ciclismo, nada a título personal, entonces claro que me impactó ese reconocimiento, y más al creer que la gente ya te olvidó. Pero al contrario, fue un honor inmenso cuando el doctor Baltazar Medina me llamó a darme esa buena noticia. Fue de los días más felices que he tenido al obtener esa distinción por mi servicio al ciclismo, y denominada Pioneros del Deporte Antioqueño”, así se expresa Ríos, quien se las arregla para mantenerse en pie en medio de la situación de salud que lo aqueja.

“Me cogió otra vez ese parkinson y me tiene un poquito aporreado, pero yo no me dejo vencer. Estoy en un tratamiento grande que me ayuda a defenderme, a no temblar tanto”, indica el dirigente, con la amabilidad que lo caracteriza.

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Javier Ríos recuerda que durante más de 25 años, durante todas las administraciones municipales, luchó para que el velódromo de Medellín fuera techado. “Ese fue siempre el clamor y todo quedaba en la puerta del horno. Pero ahora que llegó el alcalde Fico esto será realidad. Solo le pido a Dios que me dé salud para ver tan siquiera la primera carrera allí con el escenario techado. Después de ahí no necesito nada más”.

Ríos, quien también es jubilado de Fabricato, casado con Luz Marina (QEPD) y padre de cuatro hijas (Diana, Claudia, Sandra y Paula), rememora que lo más duro que vivió en el ciclismo fue una deuda de unos 400 millones de pesos que tenía la Liga por un evento de pista, por allá en el año 1997.

“Fue una ‘vacaloca’ en la que me metí, pero por fortuna conseguí los recursos para pagarle a la gente que se le debía. Eso fue jodido porque hubo hasta amenazas”.

Además, el abuelo de Santiago, Camilo, María Isabel y María Alejandra, y bisabuelo de Ana Sofía y Agustín, dice que en la Liga vivió muchas alegrías, como ganar unos 20 torneos nacionales de pista. A la vez manifiesta que la nueva dirigencia de dicha institución, de la cual confía, debe “puebliar”.

“Creo que van a dan un viraje importante al ciclismo de Antioquia. Acá se necesita salir a fomentar este deporte. De los 125 municipios que hay en el departamento, yo fui, como presidente, a 98, haciendo eventos, logrando hallar deportistas que luego le dieron grandes alegrías al país, como fue el caso de Rigoberto Urán y muchos más”, finalizó don Javier, un hombre al que se recuerda con gratitud por su gran huella que dejó en el ciclismo de Antioquia.

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