Javier Ríos, el “apóstol” que movió montañas por el ciclismo de Antioquia

A paso lento, pero seguro, caminó Javier Ríos en días recientes por un recinto que fue su casa por años, y le pide a Dios que le dé vida para verla remodelada.
Allí, en el vetusto velódromo Martín Cochise Rodríguez, que en 2027 será de talla internacional tras la transformación que tendrá como lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, don Javier fue recibido como uno de sus ilustres invitados. Recibió abrazos, apretones de manos y hasta palabras de agradecimiento por la labor que desempeñó.
El hombre de 86 años y a quien se le sigue viendo con traje de paño y camisa abotonada hasta el cuello, es considerado un “apóstol” del ciclismo de Antioquia, al que le puso el pecho por más de 55 años. De ellos, fue presidente de la Liga por 21 años, además se desempeñó como gerente cuatro más. Hace cuatro salió de dicha institución, pero dice que se mantiene atento con lo que sucede con un deporte que le da vida.
Lea: Techado y con pista de madera: así será el nuevo velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez de Medellín
“¡A falta que hace don Javier por acá! Desde su salida hemos tenido problemas para gestionar los recursos para los muchachos”, comenta Benjamín Laverde, formador y técnico de la jerarca paisa.
“Si uno le decía a él que un muchacho tenía talento para salir adelante, confiaba en esas palabras y sacaba de su bolsillo para darle el dinero para que se viniera de su municipio y pudiera competir”.