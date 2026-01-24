Dramática clasificación: Sinner sobrevivió al calor y los calambres para avanzar a octavos de final del Abierto de Australia

Jannik Sinner tuvo que sobreponerse al calor y a los calambres para clasificar a octavos de final del Abierto de Australia, donde no estará la japonesa Naomi Osaka, que decidió abandonar el certamen justo antes de su partido de tercera ronda.
La jornada estuvo marcada por el calor asfixiante en Melbourne, lo que llevó a los organizadores a aplicar su “protocolo para calores extremos” por primera vez en la quincena.
