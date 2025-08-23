Hace 51 años un ciclista colombiano debutó en la Vuelta a España

Han pasado 51 años desde que un colombiano compitió por primera vez en la Vuelta a España.
Ese privilegio de debutar en la importante competencia, que integra las tres grandes del pedal junto al Giro de Italia y el Tour de Francia, lo tuvo, a sus 32 años de edad, el medellinense Giovanni Jiménez Ocampo. Fue como un nuevo premio a su aventura de llegar al continente europeo, cuando se veía utópico que un compatriota pudiera hacer patria allí a punta de pedalazos.
Lea: Egan Bernal y sus expectativas para la Vuelta a España-2025: “Quiero estar lo más adelante posible”
En sus relatos en el periódico El Colombiano, el especialista en ciclismo Pablo Arbeláez rememoró que Giovanni fue un héroe, o mejor, casi que un Marco Polo.
“Jiménez es el pionero. El ciclista que, deseoso de conocer nuevas experiencias, dio el paso en nombre de su deporte y tuvo las agallas de emprender una nueva vida más allá de los mares para estar al lado de aquellos héroes de leyenda, cuyas hazañas se escribían en los periódicos y revistas”, contó en su momento Arbeláez sobre el hombre que viajó a Europa en 1962 desde Santa Marta, a bordo del Fort Carrillón, un barco carguero, en una travesía que duró 12 días y la cual, como le confesó el propio excorredor, “vomitó la mitad del recorrido” camino a Hamburgo, Alemania, donde se asentó al comienzo.
Y razón tenía Arbeláez, pues también fue Giovanni el primer representante nacional en ganar una carrera profesional en el Viejo Continente, lograda el 22 de julio de 1971 en Bélgica, durante el Gran Premio de Mechelen. Días después, el 31 de julio, triunfó en la Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden - Bazel – Kruibeke.
En esa Vuelta del 74, que contó con la presencia de 90 corredores, Giovanni le dijo adiós a la competencia en la novena fracción, entre Madrid y Los Ángeles de San Rafael. Luego, en 1978, también asistió a la Vuelta, pero se retiró tras la segunda etapa.