“Espero que el próximo gobierno retome la alianza”: director de Colfuturo

En plena época de fin de año, y sin previo aviso, el Gobierno decidió terminar la cooperación con la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) que ha becado a más de 17.000 profesionales colombianos y colombianas en las mejores universidades del mundo.
Se trata de becas bajo la figura de crédito condonable y no un subsidio, pues el Estado ha aportado alrededor del 40 % de los recursos y Colfuturo pone el resto, gracias al sector privado. Apelando al discurso de clases y sin un plan b claro, el presidente Gustavo Petro generalizó la cobertura del programa diciendo que era solo para “ricos de estratos 4, 5 y 6”.
Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo, en entrevista con EL COLOMBIANO, explica el detalle de esas cifras y contesta a la polémica apelando a la necesidad de que el próximo gobierno retome la cooperación sin que eso implique que el Estado no fortalezca subsidios educativos o mayor cobertura.