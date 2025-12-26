Atentado con explosivos contra patrulla de la Policía en Cali dejó varios heridos

Una patrulla de la Policía Nacional fue atacada con un artefacto explosivo mientras se movilizaba en el oriente de Cali en la noche de este viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, sujetos lanzaron el explosivo contra el vehículo policial, lo que provocó varias personas lesionadas, aunque con heridas leves.

El ataque generó alarma entre los habitantes del sector y obligó a un despliegue inmediato de la Fuerza Pública para asegurar la zona, atender a los heridos y avanzar en la verificación de lo ocurrido.

Tras el atentado, la Personería de Cali hizo un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad de la ciudadanía.