Atentado con explosivos contra patrulla de la Policía en Cali dejó varios heridos

El atentado ocurre una semana después de otro ataque con explosivos en el suroriente de Cali que asesinó a dos uniformados de la Policía Nacional.

  • El atentado ocurrió este 26 de diciembre en el oriente de Cali. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
26 de diciembre de 2025
bookmark

Una patrulla de la Policía Nacional fue atacada con un artefacto explosivo mientras se movilizaba en el oriente de Cali en la noche de este viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, sujetos lanzaron el explosivo contra el vehículo policial, lo que provocó varias personas lesionadas, aunque con heridas leves.

El ataque generó alarma entre los habitantes del sector y obligó a un despliegue inmediato de la Fuerza Pública para asegurar la zona, atender a los heridos y avanzar en la verificación de lo ocurrido.

Tras el atentado, la Personería de Cali hizo un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad de la ciudadanía.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía”, agregó el comunicado.

Este hecho se registra una semana después de que dos uniformados de la Policía Nacional murieran en la madrugada del 16 de diciembre tras un atentado con explosivos en el suroriente de Cali.

El hecho ocurrió en inmediaciones del CAI ubicado en el barrio Mariano Ramos, donde una detonación alcanzó a una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la zona.

