Así Petro ha “premiado” al ELN este año: “es una empresa criminal próspera”

El 2025 cerró como el mejor año del ELN en al menos dos décadas pues expandieron su presencia territorial, sostuvieron la capacidad militar, preservaron su andamiaje financiero y combinaron ofensivas armadas con participación en la mesas de diálogos; es decir, gracias al Gobierno Petro, siguieron con sus actividades criminales en plenas negociaciones.
El propio jefe de Estado prometió en campaña que iba a llegar a la paz con el ELN gracias a la “paz total” en tres meses: el problema es que no solo incumplió esa promesa, sino que, peor aún, esa guerrilla es más poderosa.
El PhD. en Criminología, Jorge Mantilla, publicó en La Silla Vacía un artículo académico explicando cómo Petro “premió” al ELN durante estos más de tres años y medio de mandato. En EL COLOMBIANO hablamos con el experto quien sostiene que pese a golpes contra el lavado de activos y procesos de extinción de dominio, la organización mantuvo una “salud financiera” inmejorable para ejecutar sus planes delictivos.
