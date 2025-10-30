“Pensaba que había pasado mi momento”: el nadador artístico Gustavo Sánchez espera volver a brillar en Copa Mundo de Medellín

Finalizando el 2024, el caleño Gustavo Sánchez fue elegido por World Aquatics como el mejor nadador artístico del año. Sus destacadas participaciones en la Copa del Mundo, donde fue segundo, así como en otros eventos, le valieron el reconocimiento.
Sin embargo, un par de meses después, al inicio del 2025, llegó a pensar en el retiro deportivo. Sánchez estaba concentrado en Barcelona, entrenando para una parada de la Copa Mundo, cuando le dio un dengue hemorrágico fuerte que disminuyó su capacidad física, lo sacó de entrenar.