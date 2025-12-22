Ni un solo motor ni un solo ritmo: Así se movió la plata por las regiones colombianas en 2025

Para entender qué está pasando con la plata en el país, no basta con mirar la cifra nacional. Colombia es un país de regiones, una economía fragmentada territorialmente, donde la recuperación depende más de lo que pasa en cada pedazo del mapa que del promedio total.
Según los expertos de Investigaciones Bancolombia, no se tiene un solo motor, sino varios que andan a ritmos muy distintos. Y aunque el PIB nacional proyecta un crecimiento del 2,9% en 2025, detrás de esa cifra hay divergencias significativas entre departamentos y sectores económicos.
“Cada región enfrenta fuerzas que impulsan y otras que frenan su desarrollo: desde la resiliencia de la Andina, hasta los retos de conectividad en el Pacífico y las limitaciones estructurales en la Orinoquía”, se lee en el informe de Investigaciones Económicas.
Para que la comparación sea justa, la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados utilizó una metodología de normalización de variables en una escala de 0 a 10.
Esto permite comparar peras con manzanas (crecimiento, inflación, desempleo, informalidad y remesas) entre 2022 y 2025, sin que las unidades de medida nos confundan. Se analizan cinco grandes zonas: Andina, Antioquia y Eje Cafetero, Caribe, Pacífico y Orinoquía.
Lo cierto es que, aunque el PIB nacional proyecta un crecimiento del 2,9% para 2025, la realidad es que cada sector, desde el agro hasta la construcción, se comporta de forma única según su ubicación.