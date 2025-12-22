¿Otro escollo? Piden tumbar candidatura al Senado del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, ¿por qué?

Una denuncia llegó al Consejo Nacional Electoral para revocar la inscripción de Jaime Andrés Beltrán Martínez como candidato al Senado de la República por el partido Movimiento Salvación Nacional, al considerar que estaría inhabilitado por doble militancia; la petición cita normas constitucionales y legales, se apoya en hechos ocurridos entre 2023 y 2025 y solicita una medida provisional de suspensión de la candidatura de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.
El escrito, revelado por La W, pide retirar a Beltrán del renglón 12 de la lista al Senado para el periodo 2026–2030 del Movimiento Salvación Nacional. La solicitud se sustenta en antecedentes electorales del exmandatario local, su militancia previa y el momento en que formalizó su renuncia partidista.