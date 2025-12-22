Telefónica recortará hasta 5.500 empleos y asumirá un coste de US$2.900 millones

Telefónica SA contabilizará un coste aproximado de US$2.900 millones para financiar la salida de alrededor 5.500 empleados en España, como parte de un ambicioso plan de reducción de costes. La medida fue comunicada por medio de un comunicado y en diversos medios de comunicación internacional. El movimiento obedece a una reestructuración de gran alcance que afecta a varias filiales del grupo en España y busca fortalecer la posición financiera de la compañía a mediano plazo. Entérese: Precio del diésel en Colombia subió $100 desde el 20 de diciembre: así quedaron los valores por ciudad El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fue firmado este lunes entre la dirección de Telefónica y los sindicatos mayoritarios UGT, CC OO y Fetico-Sumados, tras varias semanas de negociación.

Número de salidas previstas

El acuerdo contempla una salida mínima de 4.525 trabajadores, sin embargo, como se mencionó, la empresa estima que finalmente se acogerán al plan alrededor de 5.500 empleados. Esta cifra supone una reducción del 25,6% frente a las 6.088 bajas planteadas inicialmente y equivale al 26,2% de la plantilla total de las siete filiales afectadas, que suman 17.248 empleados. Según la empresa, el plan permitirá generar un ahorro anual promedio cercano a US$700 millones a partir de 2028, de acuerdo con un comunicado regulatorio enviado al mercado. Telefónica añadió que “el impacto en la generación de efectivo será positivo a partir de 2026”, cuando comiencen a materializarse las salidas desde el primer trimestre del próximo año. Le puede gustar: Decreto de emergencia económica enciende alerta gremial por riesgos jurídicos y fiscales El diario El País de España, destacó que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ya había anticipado el mes pasado la necesidad de recortar gastos operativos, luego de que la compañía ajustara a la baja su previsión de flujo de caja libre para este año y redujera a la mitad su dividendo. El mercado ha reaccionado con cautela. Las acciones de Telefónica acumulan una caída del 14% en lo que va de año y cotizan en su nivel más bajo desde 2022, reflejando las dudas de los inversores sobre el ritmo de recuperación del grupo.

Antecedentes y dimensión