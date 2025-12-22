Telefónica recortará hasta 5.500 empleos y asumirá un coste de US$2.900 millones

Telefónica SA contabilizará un coste aproximado de US$2.900 millones para financiar la salida de alrededor 5.500 empleados en España, como parte de un ambicioso plan de reducción de costes.
La medida fue comunicada por medio de un comunicado y en diversos medios de comunicación internacional. El movimiento obedece a una reestructuración de gran alcance que afecta a varias filiales del grupo en España y busca fortalecer la posición financiera de la compañía a mediano plazo.
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fue firmado este lunes entre la dirección de Telefónica y los sindicatos mayoritarios UGT, CC OO y Fetico-Sumados, tras varias semanas de negociación.