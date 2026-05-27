Crece la alerta por el tusi: van 18 casos de daño vascular grave en el Valle de Aburrá

La alerta médica por los graves daños vasculares asociados al consumo de tusi en Medellín sigue creciendo. La Secretaría de Salud de Medellín confirmó este miércoles 27 de mayo que ya se han identificado 18 casos de intoxicación aguda relacionados con esta sustancia en el Valle de Aburrá y que uno de los pacientes requirió la amputación de uno de sus miembros inferiores por complicaciones circulatorias severas.
La nueva cifra amplía la preocupación que comenzó esta semana, luego de que un artículo de EL COLOMBIANO revelara las alertas de médicos urgenciólogos y toxicólogos sobre jóvenes consumidores de tusi que estaban llegando a clínicas y hospitales con isquemia aguda en miembros inferiores. La isquemia es una condición en la que las arterias se cierran, los tejidos dejan de recibir oxígeno y pueden terminar en necrosis y amputaciones.
“Desde la Secretaría de Salud de Medellín hemos detectado un incremento inusual de casos de intoxicación aguda por consumo de sustancias químicas asociado al consumo de lo que se conoce como tusi, tusibí o cocaína rosada”, informó la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado.
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Según detalló la funcionaria, los primeros comenzaron a registrarse desde el pasado 24 de febrero. Hasta ahora, las autoridades han identificado 18 personas afectadas: 14 residentes en Medellín, dos en Bello y dos en Itagüí. Todos requirieron atención intrahospitalaria y siete necesitaron manejo en unidades de cuidados intensivos o cuidados especiales.
“Uno de ellos requirió amputación de uno de sus miembros inferiores debido a que esta sustancia produjo una isquemia o alteración vascular en miembros inferiores”, confirmó López Delgado.