CNE está preparando un llamado de atención a las campañas y tiene en la mira a la de Cepeda

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se pronunció sobre la polémica que ha surgido alrededor de los recientes actos de campaña adelantados por el candidato presidencial Iván Cepeda, en medio de las restricciones electorales que rigen en la semana previa a las elecciones.

Según explicó el magistrado, hasta el momento el tribunal electoral no tiene previsto estudiar o abrir una actuación relacionada con estos eventos, pese a los cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores políticos y en redes sociales.

Sin embargo, según la periodista Darcy Quinn, el Consejo Nacional Electoral estaría preparando un llamado de atención, no como tal una decisión determinante, pero sí “un llamado a todas las campañas para que se cumpla la ley”.

La controversia se originó luego de que durante los últimos días se conocieran imágenes y videos de varios encuentros multitudinarios organizados por la campaña de Cepeda.

Lo cual ha generado críticas debido a que la ley colombiana establece restricciones para la realización de actos públicos de carácter proselitista en la recta final (una semana) antes de los comicios.