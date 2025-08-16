Jhon Arias espera su debut soñado en Premier League con los Wolves para enfrentar al Manchester City de Guardiola

A sus 27 años, Jhon Arias está a punto de cumplir un sueño más al estar cerca de debutar en la Premier League de Inglaterra, y el destino le ha preparado un rival a la altura de su talento: el Manchester City para esta primera fecha.
Este encuentro es más que un simple partido, ya que es un reencuentro con el técnico español, Pep Guardiola, el hombre que en 2023 se rindió ante su juego, y el de Fluminense, en el que el colombiano era la figura principal.
