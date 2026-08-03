Se acabó el misterio: Vozinha llegó a Chile para fichar por Colo Colo

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó el domingo en la noche a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica.
El guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club.
“Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora voy a representar a Colo Colo, quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas, dijo en español Vozinha a la prensa.
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Cientos de hinchas con camisetas de Colo Colo y gritos “Vozinha es de Chile” recibieron al jugador en el aeropuerto de Santiago.