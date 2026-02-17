“Los racistas son, ante todo, cobardes”: Vinícius Junior tras presunto racismo de Prestianni del Benfica en Champions

El partido de ida del play-off de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, disputado este martes 17 de febrero en Lisboa, se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni. Le puede interesar: Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó? “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”, señaló Vinícius este martes a través de un comunicado al término del encuentro.

El mensaje de Vinícius Júnior publicado en sus historias de Instagram fue sobre el problema de racismo que tuvo en el partido vs. Benfica. FOTO: AFP

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público del estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier. Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle “mono”. “Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo”, añadió el jugador. “No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, concluyó.

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antirracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción. “No se sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros de cerca, han escuchado algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinícius, uno de ellos. Es lamentable que, de tantas cámaras, no pueda registrar eso. Si te tapas la boca para decir algo... Orgullosos de Vinícius y su partidazo”, declaró el uruguayo Fede Valverde a Movistar+. “El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros, hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto”, agregó el centrocampista.

Los jugadores del Madrid y su apoyo a Vini: el fuerte mensaje de Mbappé

“Baila, Vinícius, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”, escribió Kylian Mbappé en redes sociales este martes después de que su compañero brasileño denunciara que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni lo llamó “mono” en pleno partido de Champions. Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público del Estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Mbappé y Vinícius celebrando el gol del brasileño en el partido. FOTO: Redes sociales del Real Madrid

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle “mono”. “No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de fútbol de Europa se comporte así. En mi opinión, ya no merece tener la oportunidad de jugar la Champions. Este es un torneo que emociona a la gente. Si esto pasa como si nada, los valores del fútbol entonces no sirven para nada. Hay que hacer algo”, sentenció Mbappé en la zona mixta de Lisboa. Y agregó diciendo que “la UEFA intenta mover las cosas, pero se trata de un caso grave y espero que se tomen decisiones, con calma”, sostuvo el delantero tras el duelo de ida de la repesca de octavos que ganó 1-0 el Real Madrid.

Momento en que el árbitro hizo la señal de problemas por racismo en el campo de juego. FOTO: Captura de video de ESPN