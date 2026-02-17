“Los racistas son, ante todo, cobardes”: Vinícius Junior tras presunto racismo de Prestianni del Benfica en Champions

El partido de ida del play-off de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, disputado este martes 17 de febrero en Lisboa, se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.
“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”, señaló Vinícius este martes a través de un comunicado al término del encuentro.