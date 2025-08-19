Video | Dayro Moreno y los otros jugadores que fueron agredidos en Argentina durante el banderazo de hinchas de Once Caldas

¿Por qué se generó la tensión entre hinchas del Once Caldas con la fuerza publica argentina?

A través de varios videos publicados en redes sociales, los hinchas de Once Caldas se encontraban en las afueras del hotel realizando un banderazo sin presencia de disturbios ni desmanes. A pesar de ello, en pocos minutos la Policía argentina hizo acto de presencia en la zona y se enfrentó directamente con los hinchas de manera desmedida.

Mediante el uso de la fuerza, chorros de agua y gases lacrimógenos, la fuerza pública buscaba la manera de alejar a los hinchas del hotel, según ellos, debido a que estaban obstaculizando la vía pública.

Los jugadores de Once Caldas y su director técnico, que habían salido a saludar a sus aficionados, también fueron víctimas durante el ataque. Dayro Moreno, Mateo García y el propio Hernán Darío “El Arriero” Herrera, fueron dejados a las afueras del hotel y agredidos de la misma manera que el resto de los hinchas.

Los desmanes que duraron algunos minutos y que al final obligaron a los hinchas a retirarse, dejó preocupación por el estado de salud de algunos de los jugadores. Sin embargo, un par de horas después, el periodista Juan Esteban Londoño, que acompaña al Once Caldas, afirmó que todos los jugadores y directivos se encontraban es buen estado de salud.

¿Cuándo es el partido entre Once Caldas y Huracán?