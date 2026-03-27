Uruguay busca la épica en Wembley y Argentina quiere hacer vibrar La Bombonera: los juegos de la Fecha Fifa del viernes

El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, confesó este jueves que llega con ganas al amistoso del viernes en Londres contra Inglaterra (2:45 p.m.), cuatro meses después de la dura derrota sufrida ante Estados Unidos (5-1). “A mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma”, señaló Bielsa en rueda de prensa en el hotel de la selección uruguaya en Watford, al noroeste de Londres.
Bielsa sabe que el encuentro en Wembley será una buena ocasión para sacarse la espina de la goleada sufrida el 18 de noviembre en Florida. “Todos los partidos son una oportunidad. Obviamente no ignoro la calidad del rival que nos toca enfrentar, pero siempre prefiero que los juegos en los que participamos reclamen lo máximo de nosotros”, dijo el técnico.