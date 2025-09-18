Fifa reveló nuevo ranking de selecciones: ¿en qué posición quedó Colombia tras clasificarse al Mundial?

La Selección Colombia sigue en ascenso. Tras sus contundentes victorias 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla y 6-3 como visitante frente a Venezuela, el equipo nacional subió un puesto en la clasificación mundial de la FIFA y ahora ocupa la casilla 13, con 1.692 puntos.

El buen momento del combinado tricolor será puesto a prueba en sus próximos amistosos contra México (11 de octubre), Canadá (14 de octubre) y Nueva Zelanda (15 de noviembre), rivales que forman parte de su preparación hacia el Mundial de 2026.

En la parte alta de la tabla, la gran noticia es el regreso de España al primer lugar del ranking, algo que no ocurría desde 2014. La Roja, campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones, escaló al liderato tras golear 0-3 a Bulgaria y 0-6 a Turquía en el arranque de las eliminatorias mundialistas.