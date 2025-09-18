x

Fifa reveló nuevo ranking de selecciones: ¿en qué posición quedó Colombia tras clasificarse al Mundial?

Colombia escaló al puesto 13 del ranking FIFA tras golear a Bolivia y Venezuela. El equipo de Néstor Lorenzo llega con buen impulso a sus próximos amistosos rumbo al Mundial 2026. Mire aquí qué selecciones lideran y cuál es el camino de la Tricolor.

  • Luis Díaz, una de las figuras de la Selección Colombia Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

La Selección Colombia sigue en ascenso. Tras sus contundentes victorias 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla y 6-3 como visitante frente a Venezuela, el equipo nacional subió un puesto en la clasificación mundial de la FIFA y ahora ocupa la casilla 13, con 1.692 puntos.

Lea: Boletas desde US$ 60 hasta US$ 6.730 para un partido del Mundial: ¿Le alcanza? Este es el presupuesto que necesita para viajar

El buen momento del combinado tricolor será puesto a prueba en sus próximos amistosos contra México (11 de octubre), Canadá (14 de octubre) y Nueva Zelanda (15 de noviembre), rivales que forman parte de su preparación hacia el Mundial de 2026.

En la parte alta de la tabla, la gran noticia es el regreso de España al primer lugar del ranking, algo que no ocurría desde 2014. La Roja, campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones, escaló al liderato tras golear 0-3 a Bulgaria y 0-6 a Turquía en el arranque de las eliminatorias mundialistas.

Pese a estar ya clasificado para la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni no sólo provoca que Argentina pierda el N.1, sino que sea superada también por Francia.

Más allá del podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5).

Otra tetracampeona mundial, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cayó al 12º puesto.

La otra gran potencia del fútbol sudamericano, Brasil, perdió un puesto (6º), superado por el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Clasificación de la FIFA publicada este 18 de septiembre de 2025:

1. España 1.875,37 puntos (+1)

2. Francia 1.870,92 (+1)

3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44

5. Portugal 1.779,55 (+1)

6. Brasil 1.761,6 (-1)

7. Países Bajos 1.754,17

8. Bélgica 1.739,54

9. Croacia 1.714,2 (+1)

10. Italia 1.710,06 (+1)

13. Colombia 1.692,1 (+1)

14. México 1.688,38 (-1)

15. Uruguay (1.673,65 (+1)

24. Ecuador 1.588,04 (+1)

29. Panamá 1.529,71 (+1)

37. Paraguay 1.501,01 (+6)

47. Costa Rica 1.481,13 (-7)

48. Perú 1.469,31 (-6)

49. Venezuela 1.465,02 (-3)

57. Chile 1.441,66

65. Honduras 1.383,98 (+1)

77. Bolivia 1.332,24 (+1)

90. El Salvador 1.267,75 (-3)

98. Guatemala 1.230,73 (+2)

132. Nicaragua 1.120,78 (-2)

142. República Dominicana 1.074,46

155. Puerto Rico 1.020,44 (+2)

167. Cuba 980,33 (-1)

Siga leyendo: Colombia asciende en el ranking FIFA y está a 4 posiciones de ser cabeza de serie del Mundial

¿Cuándo son los próximos partidos amistosos de Colombia?
La Selección enfrentará a México (11 de octubre), Canadá (14 de octubre) y Nueva Zelanda (15 de noviembre).
¿Cuántos puntos tiene Colombia en el ranking FIFA 2025?
Colombia suma 1.692 puntos, lo que la ubica en el puesto 13 de la clasificación mundial.
¿Cuál ha sido el mejor puesto de Colombia en el ranking FIFA?
El mejor lugar de Colombia fue el puesto 3, alcanzado en 2014 después del Mundial de Brasil.
¿Cada cuánto se actualiza el ranking FIFA?
La FIFA actualiza su ranking de selecciones cada mes, considerando resultados de partidos oficiales y amistosos internacionales.

Utilidad para la vida