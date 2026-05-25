Envigado F.C. acaricia el título del Torneo Betplay: victoria 2-3 ante Cartagena con hat-trick de Marulanda

Envigado F.C. dio un paso importante para conquistar el Torneo Betplay 1-2026 al imponerse como visitante 3-2 este lunes al Real Cartagena en el estadio Jaime Morón de la capital de Bolívar. El cuadro naranja, que busca volver a la primera división del fútbol colombiano tras perder la categoría el año pasado, tuvo en el juvenil Miguel Marulanda a su gran figura al convertir las tres anotaciones de su elenco. En los primeros 20 minutos del juego, y ante la presencia de unos 16 mil asistentes, Envigado, con mayor tenencia de balón, tuvo tres opciones claras para convertir con su capitán Édison López, quien hasta estrelló un balón en el palo en medio de una gran jugada colectiva. Al minuto 33, tras una recuperación en la mitad del campo producto de esa presión constante, y más allá de que el local ya empezaba a jugar mejor, el conjunto antioqueño abrió el marcador gracias a Marulanda. Lea: Envigado hizo la tarea, venció al Deportes Quindío y es el finalista del Torneo BetPlay El atacante que nació hace 18 años en Santa Rosa de Cabal y quien ha integrado la Selección Colombia Sub-17, aprovechó, con centro de Stiwart Acuña, la desatención en el área del zaguero local Ronaldo Lora, que no pudo rechazar el balón. Miguel, con gran resolución para controlar el esférico con el pecho, tuvo luego la tranquilidad suficiente para vencer, con pierna derecha, al portero Guillermo Gómez. Al 42’, el local encontró el empate con Fredy Montero. En un tiro de esquina y en un mal rechazo del arquero Andrés Tovar, Montero, con espacio, empalmó la pelota para enviarla al fondo de la red.

El show de Montero y Marulanda

En el inicio de la parte complementaria llegó quizá uno los mejores goles del torneo. Luego de un centro de zurda de Jarlan Barrera, Montero, casi que sin ángulo y sin dejar caer el balón, lo impacto de media volea vulnerar de nuevo el arco defendido por Andrés Tovar. Fue su tanto 16 en lo que va de campeonato y el 46 con la camiseta del Cartagena para el atacante de 38 años de edad. El Naranja, sin perder la calma, siguió insistiendo, y al 59’, debido a una mano en el área de Didier Pino, empató, por la vía del penalti, y tras una buena definición de Marulanda. Pero el juvenil Miguel continuó inspirado, y al 68’, en cobro de tiro de esquina, le ganó con fuerza al defensor Lora para impactar el balón y convertir su hat trick. Fue su octavo tanto en 29 juegos disputados. Siga leyendo: Real Cartagena se clasificó a la final del Torneo Betplay 1-2026 En el local, bajo la dirección de Álvaro Hernández, fueron inicialistas Guillermo Gómez, Cristian Graciano, Ronaldo Lora, Guillermo Tegüé, Andrés Escobar; Didier Pino, Jarla Barrera, Luis Guevara, Sebastián Herrera, Janeth Alemán y Fredy Montero. Envigado, que dirige Alberto Suárez, alineó con Andrés Tovar; Gendry, Cuervo, Santiago Noreña, Jhon Gamboa, Matero Betancur; Edison López, Juan Aristizábal, Julián Palacios, Luis Díaz, Miguel Marulanda y Stiwart Acuña. El duelo de vuelta de la final será este viernes, desde las 3:00 de la tarde, en el Polideportivo Sur de Envigado.

¿Cómo se asciende a la primera división?

La lucha por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano entrará en su etapa decisiva únicamente en diciembre, mes en el que se definirán los dos clubes que obtendrán el boleto a la Liga BetPlay del próximo año. El sistema establecido por la Dimayor contempla dos caminos diferentes para alcanzar el anhelado cupo a la máxima categoría.