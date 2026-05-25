Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Envigado F.C. acaricia el título del Torneo Betplay: victoria 2-3 ante Cartagena con hat-trick de Marulanda

Con la ventaja en la serie, Envigado buscará sellar el título este viernes en el Polideportivo Sur, dando el primer gran paso hacia el ansiado ascenso.

  • Miguel Marulanda, figura de Envigado en el primer juego de la final ante Cartagena. Ya suena para partir al fútbol del exterior en 2027. FOTO X-ENVIGADO F.C.
    Miguel Marulanda, figura de Envigado en el primer juego de la final ante Cartagena. Ya suena para partir al fútbol del exterior en 2027. FOTO X-ENVIGADO F.C.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Envigado F.C. dio un paso importante para conquistar el Torneo Betplay 1-2026 al imponerse como visitante 3-2 este lunes al Real Cartagena en el estadio Jaime Morón de la capital de Bolívar.

El cuadro naranja, que busca volver a la primera división del fútbol colombiano tras perder la categoría el año pasado, tuvo en el juvenil Miguel Marulanda a su gran figura al convertir las tres anotaciones de su elenco.

En los primeros 20 minutos del juego, y ante la presencia de unos 16 mil asistentes, Envigado, con mayor tenencia de balón, tuvo tres opciones claras para convertir con su capitán Édison López, quien hasta estrelló un balón en el palo en medio de una gran jugada colectiva.

Al minuto 33, tras una recuperación en la mitad del campo producto de esa presión constante, y más allá de que el local ya empezaba a jugar mejor, el conjunto antioqueño abrió el marcador gracias a Marulanda.

Lea: Envigado hizo la tarea, venció al Deportes Quindío y es el finalista del Torneo BetPlay

El atacante que nació hace 18 años en Santa Rosa de Cabal y quien ha integrado la Selección Colombia Sub-17, aprovechó, con centro de Stiwart Acuña, la desatención en el área del zaguero local Ronaldo Lora, que no pudo rechazar el balón.

Miguel, con gran resolución para controlar el esférico con el pecho, tuvo luego la tranquilidad suficiente para vencer, con pierna derecha, al portero Guillermo Gómez.

Al 42’, el local encontró el empate con Fredy Montero. En un tiro de esquina y en un mal rechazo del arquero Andrés Tovar, Montero, con espacio, empalmó la pelota para enviarla al fondo de la red.

El show de Montero y Marulanda

En el inicio de la parte complementaria llegó quizá uno los mejores goles del torneo. Luego de un centro de zurda de Jarlan Barrera, Montero, casi que sin ángulo y sin dejar caer el balón, lo impacto de media volea vulnerar de nuevo el arco defendido por Andrés Tovar. Fue su tanto 16 en lo que va de campeonato y el 46 con la camiseta del Cartagena para el atacante de 38 años de edad.

El Naranja, sin perder la calma, siguió insistiendo, y al 59’, debido a una mano en el área de Didier Pino, empató, por la vía del penalti, y tras una buena definición de Marulanda.

Pero el juvenil Miguel continuó inspirado, y al 68’, en cobro de tiro de esquina, le ganó con fuerza al defensor Lora para impactar el balón y convertir su hat trick. Fue su octavo tanto en 29 juegos disputados.

Siga leyendo: Real Cartagena se clasificó a la final del Torneo Betplay 1-2026

En el local, bajo la dirección de Álvaro Hernández, fueron inicialistas Guillermo Gómez, Cristian Graciano, Ronaldo Lora, Guillermo Tegüé, Andrés Escobar; Didier Pino, Jarla Barrera, Luis Guevara, Sebastián Herrera, Janeth Alemán y Fredy Montero.

Envigado, que dirige Alberto Suárez, alineó con Andrés Tovar; Gendry, Cuervo, Santiago Noreña, Jhon Gamboa, Matero Betancur; Edison López, Juan Aristizábal, Julián Palacios, Luis Díaz, Miguel Marulanda y Stiwart Acuña.

El duelo de vuelta de la final será este viernes, desde las 3:00 de la tarde, en el Polideportivo Sur de Envigado.

¿Cómo se asciende a la primera división?

La lucha por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano entrará en su etapa decisiva únicamente en diciembre, mes en el que se definirán los dos clubes que obtendrán el boleto a la Liga BetPlay del próximo año. El sistema establecido por la Dimayor contempla dos caminos diferentes para alcanzar el anhelado cupo a la máxima categoría.

El primer ascenso se otorga a través de la denominada Gran Final del torneo de ascenso. Esta serie enfrenta al campeón del Torneo I contra el ganador del Torneo II en una llave de ida y vuelta. El equipo que logre imponerse en el marcador global no solo se quedará con el título absoluto de la temporada, sino que además asegurará automáticamente su lugar en la primera división.

Sin embargo, el reglamento también contempla una excepción especial. En caso de que un mismo club conquiste tanto el Torneo I como el Torneo II en el mismo año, ese equipo ascenderá directamente sin necesidad de disputar la Gran Final, al convertirse de manera automática en el ganador del primer cupo a la “A”.

El segundo ascenso se define mediante un repechaje que toma como referencia la tabla de reclasificación anual, la cual suma todos los puntos obtenidos por los equipos a lo largo de la temporada. Bajo el formato habitual, el club que pierda la Gran Final deberá enfrentar al mejor equipo de la reclasificación que no haya conseguido ya el ascenso.

Esa serie también se disputará en partidos de ida y vuelta, y el vencedor obtendrá el segundo y último boleto disponible para jugar en la máxima categoría del fútbol colombiano la próxima temporada.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Envigado F. C.
Torneo Betplay
Bolívar
Cartagena
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos