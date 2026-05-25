Antioquia aporta el 23 % de los convocados a la Selección Colombia: ¿De dónde son los elegidos por Néstor Lorenzo?

El seleccionador Néstor Lorenzo acabó con el misterio y en una rueda de prensa desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la lista de los 26 elegidos para disputar el Mundial Norteamérica 2026. En un grupo con futbolistas de todos los rincones del país, el departamento de Antioquia tiene un aporte importante.

De los convocados para representar a Colombia, 6 jugadores nacieron en Antioquia, siendo la región que más futbolistas tiene en el grupo. Los paisas del elenco nacional son David Ospina, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Kevin Castaño.

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Este grupo de antioqueños aporta experiencia con la veteranía de Ospina, Quintero y Arias, que disputarán su tercer mundial, además del refresco y la ilusión de una nueva generación representada en los debutantes en una copa del mundo, como lo son Ríos, Muñoz y Castaño.