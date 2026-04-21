35 lesiones suma Radamel Falcao García en su carrera: ¿cuáles han sido las más graves?

El delantero colombiano Radamel Falcao García volvió este semestre a Millonarios tras haberse desvinculado del conjunto embajador en 2025. El Tigre no ha sido capaz de despegar en Millos este año, ya que ha sufrido 3 lesiones en tan solo 4 meses del año, las cuales le han hecho perder 21 partidos en el semestre.
El mundo del fútbol, se lamentó por la rotura del ligamento cruzado ocurrida el 31 de mayo de 2014, que hizo que Radamel se perdiera la Copa del Mundo Brasil 2014. Pero además de esta lesión, El Tigre ha sufrido otros 34 percances de salud.
A sus 40 años, el delantero busca hacer historia con Millonarios de Bogotá; sin embargo, las lesiones le han dificultado alcanzar el objetivo. Repasemos el historial de lesiones del Tigre.