Así se abre este martes la batalla final de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

La recta final de la Liga Betplay 2-2025 arranca este martes con el partido entre Fortaleza y Deportes Tolima, elencos que abren la primera fecha de los cuadrangulares a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio Municipal de Cota.

El conjunto cundinamarqués, dirigido por Sebastián Oliveros y con futbolistas como Andrés Ricaurte y Emilio Aristizábal, sorprendió en el Clausura al mantenerse en los primeros lugares de la fase regular. El empate ante Junior 1-1 y la derrota frente a Unión Magdalena en las dos fechas finales hizo que terminara en el sexto lugar de la tabla con 35 puntos.

Tolima, por su parte, bajo el comando de Lucas González, terminó en alza con 38 unidades y en la segunda posición detrás del DIM (40). Con punto invisible por terminar en dicha posición, el cuadro pijao es cabeza de serie del grupo B, en el que también se encuentran Bucaramanga y Santa Fe, que rivalizan este miércoles a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Departamental Américo Montanini de la capital de Santander.

Ese mismo día, a partir de las 8:30 p.m., Junior, en Barranquilla, y DIM, abren el sector A de los cuadrangulares. El conjunto Tiburón llega motivado a esa fase luego de derrotar a Nacional en la jornada final 2-1, quitándole un invicto de once partidos sin perder.

El cuadro Poderoso, entre tanto, sorprende con su buen rendimiento. Viene de golear por Liga al América (3-0) y de clasificar a la final de la Copa Colombia, en la que se medirá a Nacional.

El jueves, la escuadra verde cerrará la primera fecha de cuadrangulares cuando reciba en el Atanasio (7:30 p.m.) al América. “Ya hay un buen conocimiento de este rival, contaremos con gente que va a estar al cien por ciento recuperada, también con nuestra hinchada y la idea es sacar los tres puntos. Estamos para crecer, estamos unidos, somos una familia”, aseguró Alfredo Morelos, delantero de Nacional.

Cabe recordar que la segunda fecha se jugará de la siguiente manera: sábado 22 de noviembre: Santa Fe-Fortaleza (5:00 p.m.) y Tolima-Bucaramanga (7:30 p.m.); domingo 23: DIM-Nacional (5:45 p.m.) y América-Junior (8:00 p.m.).

