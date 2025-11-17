x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así se abre este martes la batalla final de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

Fortaleza y Tolima serán los encargados de abrir este martes dicha fase. Estos serán los partidos de la fecha.

  • Nacional y Medellín se enfrentarán cuatro veces en un mes, dos en la final de Copa y dos en cuadrangulares de Liga. Este domingo será el primer duelo entre ambos. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    Nacional y Medellín se enfrentarán cuatro veces en un mes, dos en la final de Copa y dos en cuadrangulares de Liga. Este domingo será el primer duelo entre ambos. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

La recta final de la Liga Betplay 2-2025 arranca este martes con el partido entre Fortaleza y Deportes Tolima, elencos que abren la primera fecha de los cuadrangulares a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio Municipal de Cota.

El conjunto cundinamarqués, dirigido por Sebastián Oliveros y con futbolistas como Andrés Ricaurte y Emilio Aristizábal, sorprendió en el Clausura al mantenerse en los primeros lugares de la fase regular. El empate ante Junior 1-1 y la derrota frente a Unión Magdalena en las dos fechas finales hizo que terminara en el sexto lugar de la tabla con 35 puntos.

Lea: Diego Arias se pronuncia, tras clasificar a Nacional a la final de la Copa: “Es un orgullo representar estos colores”

Tolima, por su parte, bajo el comando de Lucas González, terminó en alza con 38 unidades y en la segunda posición detrás del DIM (40). Con punto invisible por terminar en dicha posición, el cuadro pijao es cabeza de serie del grupo B, en el que también se encuentran Bucaramanga y Santa Fe, que rivalizan este miércoles a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Departamental Américo Montanini de la capital de Santander.

Ese mismo día, a partir de las 8:30 p.m., Junior, en Barranquilla, y DIM, abren el sector A de los cuadrangulares. El conjunto Tiburón llega motivado a esa fase luego de derrotar a Nacional en la jornada final 2-1, quitándole un invicto de once partidos sin perder.

El cuadro Poderoso, entre tanto, sorprende con su buen rendimiento. Viene de golear por Liga al América (3-0) y de clasificar a la final de la Copa Colombia, en la que se medirá a Nacional.

El jueves, la escuadra verde cerrará la primera fecha de cuadrangulares cuando reciba en el Atanasio (7:30 p.m.) al América. “Ya hay un buen conocimiento de este rival, contaremos con gente que va a estar al cien por ciento recuperada, también con nuestra hinchada y la idea es sacar los tres puntos. Estamos para crecer, estamos unidos, somos una familia”, aseguró Alfredo Morelos, delantero de Nacional.

Cabe recordar que la segunda fecha se jugará de la siguiente manera: sábado 22 de noviembre: Santa Fe-Fortaleza (5:00 p.m.) y Tolima-Bucaramanga (7:30 p.m.); domingo 23: DIM-Nacional (5:45 p.m.) y América-Junior (8:00 p.m.).

Siga leyendo: Así llegan los ocho equipos que pelearán su paso a la final en los cuadrangulares de la Liga BetPlay-2

InfogrÃ¡fico
Así se abre este martes la batalla final de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Liga BetPlay
Colombia
Alfredo Morelos
Emilio Aristizábal
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida