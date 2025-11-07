Pep Guardiola llega a los 1.000 partidos como entrenador y es el número 39 en lograrlo; ¿quiénes son los otros?

El fútbol moderno tiene un antes y un después desde la aparición de Pep Guardiola. Lo que empezó como una apuesta arriesgada de un club en transición se convirtió en una era de excelencia. El 31 de agosto de 2008, un joven técnico de Barcelona debutaba al frente del primer plantel en los banquillos con una derrota ante el Numancia. Nadie imaginaba que aquel inicio incierto marcaría el nacimiento de una de las mentes más influyentes en la historia del fútbol.
Diecisiete años después, Guardiola llega a los 1.000 partidos tras dirigir a tres de los clubes más poderosos de Europa: Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. Lo hará este domingo, frente al Liverpool, en un duelo que no solo simboliza su dominio reciente en Inglaterra, sino también la intensidad que define toda su carrera.