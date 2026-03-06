Hora y dónde ver el partido Colombia-Estados Unidos por la SheBelieves Cup, este sábado en New Jersey

A pesar de la tranquilidad que le dio a la Selección Colombia femenina la victoria ante Argentina, el técnico Ángelo Marsiglia es autocrítico y sigue trabajando con el grupo para corregir errores y mejorar el rendimiento, en el cierre de la SheBelieves Cup en Estados Unidos.
“Creo que una de las cosas en la que debemos mejorar es en el tema de la intensidad, porque nos pasó en los dos partidos, tanto contra Canadá como ante Argentina. Luego del minuto 25-30 el equipo baja un poco esa intensidad y lo que queremos es que no sufra, sino que mantenga la seguridad y no se lancé tan atrás”, comentó el entrenador.