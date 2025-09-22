Del meme a la gloria: así fue la redención de Ousmane Dembélé para pasar de ser una burla al “mejor jugador del mundo”

Con la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, parecía abrirse un abismo bajo los pies del París SG. Pero emergió entonces la figura de Ousmane Dembélé, hasta entonces lastrado por las lesiones y a la sombra de otras estrellas, quien asumió la responsabilidad, y lo ha visto recompensado con un Balón de Oro.
Tachado durante años de inmaduro, frágil físicamente, e impreciso de cara a gol, Dembélé dio un paso al frente para llevar al PSG al cielo europeo y convertirse este lunes en el sexto jugador francés en conquistar el preciado galardón individual.