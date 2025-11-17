Escándalo en África: Nigeria acusa a Congo de usar vudú en penales tras eliminación del Mundial 2026

La ruta africana hacia el Mundial 2026 sumó este domingo un capítulo tan inesperado como escandaloso.
Nigeria, una de las potencias históricas del continente, quedó eliminada a manos de la República Democrática del Congo y, acto seguido, su técnico Eric Chelle desató una tormenta mediática al asegurar que un miembro del cuerpo técnico rival realizó “vudú” durante la tanda de penales.
La derrota —4-3 desde los 11 metros tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario— no solo dejó fuera a las Súper Águilas del repechaje intercontinental, sino que las condenó a perderse dos Mundiales consecutivos, algo inédito desde que debutaron en la Copa del Mundo de 1994.