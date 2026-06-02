Impresionante: Así fue la llegada de Nacional a Barranquilla y el banderazo de los hinchas en la Arenosa

Con un optimismo desbordado, los aficionados de Atlético Nacional llegaron a Barranquilla para acompañar a los dirigidos por Diego Arias para el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay. Desde la salida del equipo de Medellín hasta la llegada a la Arenosa, los jugadores han recibido el cariño y el respaldo de los hinchas verdolagas que tienen la ilusión de ganar el título 19 de la Liga BetPlay. Además, como ya es costumbre, los aficionados prepararon el tradicional banderazo en el que los jugadores y cuerpo técnico verdolaga recibieron el respaldo y cariño de los seguidores.

El compromiso que se disputa en la noche de este martes, en el estadio Romelio Martínez, desde las 7:30 p.m., los dirigidos por Diego Arias buscarán dejar la serie a favor para regresar a Medellín y preparar lo que será el duelo de vuelta, previsto para el lunes 8 de junio, en el Atanasio Girardot. Mientras que Junior busca su segundo título consecutivo, los verdolagas van en busca de la estrella 19 del fútbol colombiano. El verde llegó a Barranquilla con la motivación del contundente triunfo en la semifinal ante Deportes Tolima y con el buen rendimiento del grupo que ha subido su producción. Nacional tendrá cuatro bajas importantes; Dairon Asprilla quedó descartado tras sufrir una contusión en la rodilla que requirió intervención quirúrgica. Milton Casco tampoco estará disponible debido a problemas físicos, Simón García, quien no se ha recuperado totalmente de la virosis que lo sacó del juego de la semifinal, y David Ospina, quien fue convocado por la Selección Colombia para el Mundial.

Esta serie ante Junior es la tercera final de Liga colombiana entre ambos clubes y cada antecedente ha dejado capítulos inolvidables. La más recordada sigue siendo la final del Torneo Finalización 2004, considerada por muchos como una de las mejores definiciones en la historia del fútbol colombiano. En aquella ocasión, Junior aplastó 3-0 a Nacional en Barranquilla y parecía tener el campeonato asegurado. Pero en Medellín ocurrió una remontada épica: Nacional ganó 5-2, igualó la serie y obligó a los penales. Finalmente, Junior terminó imponiéndose 5-4 desde el punto blanco y silenció el Atanasio Girardot en una tarde histórica. La revancha verdolaga llegó en 2015. Junior volvió a ganar la ida en Barranquilla, pero Nacional respondió en Medellín y nuevamente llevó la definición a los penales. Esta vez, el verde se quedó con el título y levantó su estrella número 15. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.