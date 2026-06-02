Ideam y organismos de riesgo lanzan alertas por inicio de temporada de huracanes y ciclones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en conjunto con entidades nacionales de gestión del riesgo, ha emitido una alerta especial ante el inicio oficial de la temporada de huracanes y ciclones tropicales en el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

Las advertencias de estas organizaciones van desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2026, época en la que anualmente suelen presentarse este tipo de fenómenos.

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Las autoridades advierten que estos sistemas atmosféricos pueden desencadenar eventos críticos como lluvias extremas, inundaciones, deslizamientos de tierra, vientos huracanados y marejadas. En el caso de Colombia, los impactos más significativos se esperan en la región Caribe y, especialmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según los pronósticos, para junio de 2026 en la región insular colombiana se podrían registrar precipitaciones hasta un 20% por encima del promedio. En el resto del Caribe colombiano se esperan lluvias normales, con aumentos puntuales en Sucre, Córdoba y Bolívar, mientras que en julio se prevé una disminución drástica de las lluvias en zonas como el norte de Magdalena y Atlántico, con descensos de hasta el 70%.