Jugará hasta los 41 años: Messi renovó con Inter Miami hasta 2028, ¿qué le aporta su presencia a la MLS de Estados Unidos?

¿Ahora o nunca? El largamente esperado despegue del fútbol en Estados Unidos afronta su momento crítico con el Mundial de 2026 y la continuidad de Lionel Messi en el Inter Miami hasta 2028.
Con su anuncio de renovación de este jueves, el crack argentino confirmó que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa de este deporte. Messi, de 38 años, seguirá disfrutando del fútbol hasta finales de 2028 bajo el sol de la Florida, siempre a la caza del próximo gol, título y récord. Cuando finalice su contrato con el equipo rosado, el astro del balompié mundial tendrá 41 años.