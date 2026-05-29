Activistas piden reforzar protección a hermana y abogada del líder minero asesinado Jaime Alonso Gallego

Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como “Mongo”, fue desaparecido y después apareció muerto, en marzo del año pasado. FOTO: CORTESÍA

Quienes hace poco más de un año asesinaron al líder minero Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como “Mongo”, estarían ahora interesados en atentar contra la hermana y la abogada de este, según denunciaron activistas de derechos humanos. Le recomendamos leer: La CIDH evaluará si el Estado fue negligente en el caso del líder social ‘Mongo’, asesinado en Antioquia El homicidio de “Mongo” ocurrió el 9 de marzo de 2025. Este habría sido citado por un jefe paramilitar en un área rural del municipio de Vegachí. La investigación al respecto determinó que la reunión fue organizada por alias ‘Sebastián’ o ‘Máximo’, cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. Pero seis días después, el cuerpo de Gallego apareció en la vereda La Cristalina, en el mismo municipio, con impactos de arma de fuego, en tanto que su conductor (contaba con esquema de seguridad del Estado) fue liberado por el grupo armado ilegal.

¿Qué investiga la CIDH en este caso?

Esta misma semana se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar este caso con el fin de determinar una posible responsabilidad del Estado colombiano por presuntas omisiones en las medidas de protección que debía garantizarle.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El organismo analizará si las autoridades incumplieron con su deber de protección, pese a que el líder y militante del movimiento político Colombia Humana contaba con medidas cautelares desde 2016 debido a las amenazas en su contra. De manera paralela, en el país cursa un proceso penal contra “Máximo”, cuyo nombre de pila es Alenson González Vanegas y fue capturado tres meses después de que se produjo el homicidio de “Mongo”. En este momento estaría buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía, al cual se oponen la abogada y la hermana de Gallego, y esta sería la causa por la cual se estaría fraguando un plan para acabar con sus vidas, según informó el activista de derechos humanos Óscar Yesid Zapata.

La razón de la oposición al acuerdo es que “Máximo” obtendría una rebaja de hasta la mitad de la pena, lo cual, según ellas, no sería hacer justicia, pues no se trató de un homicidio simple, sino de la muerte de un líder social, que gozaba de protección del Estado. “El asesinado no fue una persona común y corriente, sino un líder social, quien aunaba las fuerzas vivas de Segovia; en el preacuerdo solo se tuvo en cuenta el homicidio, pero a él lo torturaron, lo secuestraron y posiblemente su desaparición también fue intencional”, recalcó Zapata. Fuera de eso, habría de por medio otro posible cargo por concierto para delinquir, pues “Máximo” no habría actuado solo y, así las cosas, los demás responsables quedarían en la impunidad. Además, le sugerimos ver: Tras varios días desaparecido, hallaron muerto a reconocido líder minero Jaime Gallego días antes de paro en Antioquia Zapata explicó que la familia Gallego es muy conocida y querida en el Nordeste antioqueño, especialmente en Segovia, y por eso a través de terceros les habría llegado información de que estarían urdiendo un posible atentado contra las dos mujeres porque “son las dos personas que se están oponiendo a eso en este proceso”. Adicionalmente, pidió que le refuercen la protección a la jurista, que ya cuenta con un esquema de seguridad, e igualmente se evalúe el nivel riesgo de la hermana de “Mongo” para que se actúe en consecuencia.

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