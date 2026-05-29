James Rodríguez se despachó en elogios a Luis Díaz, pero el guajiro se los devolvió: “El referente es él”

El 6 de julio de 2024, en el estadio de la Universidad de Phoenix, Luis Díaz coronó a James Rodríguez como el rey de la Selección Colombia. Se jugaban los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos. El capitán del equipo nacional acababa de marcar un gol de penalti. El extremo guajiro, de 29 años, hizo un gesto de poner una corona al mediocampista, que fue la figura del torneo.
Dos años después, a menos de dos semanas del inicio del Mundial de Norteamérica, James decidió cederle la corona –y la presión que esta trae–, a Díaz, uno de los mejores extremos del mundo hoy por hoy. En charla con Fifa, Rodríguez manifestó, palabras más, palabras menos, que Lucho es el gran referente de la Selección para el Mundial.