Ni la lluvia aplacó la fiesta naranja en el Polideportivo Sur y Envigado se coronó campeón en la B

En las graderías, la fiesta era total en la final de la Primera B. Con las tribunas casi colmadas, los aficionados recibieron al Envigado con bengalas verdes y naranjas en occidental, mientras que en sur, los integrantes de las escuelas de la Cantera de Héroes tenían su propia fiesta con dos bandas musicales y el ánimo en lo alto. Ni el aguacero que cayó sobre el municipio frenó a los hinchas que llegaron en gran número al Polideportivo Sur. Ninguno quería quedarse fuera del festejo naranja.
Con el arranque del partido, los pocos claros que quedaban en las tribunas se empezaron a llenar, mientras que en el sector norte los aficionados cartageneros trataban de animar a los dirigidos por Álvaro Hernández en busca de la remontada (2-3 perdieron en La Heroica).
Pero Envigado, motivado por su gente, fue el primero en celebrar gracias al goleador Stiwart Acuña, quien sacó un remate cruzado para decretar el 1-0 y aumentar la ventaja en el global para los dirigidos por Alberto Suárez. Era el minuto 15 y el local ya ganaba. Los más felices eran los niños que no paraban de saltar y gritar.