Cárcel para médico de Bogotá por presunto abuso de dos niñas en las consultas

“Nos encontramos ante un patrón de conducta ejecutado por un profesional de la salud que instrumentalizó su investidura médica y el prestigio de su profesión para acceder a las menores en un recinto que debería ser un santuario de cuidado y curación para las niñas”. Con estas palabras, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el cargo de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado a un médico de Bogotá. El afectado con la medida es el médico general José David Castro Giraldo, quien trabajaba en una EPS del sur de la capital. El galeno fue capturado por la Policía en la localidad de Antonio Nariño, tras una investigación que duró varios meses, por dos incidentes ocurridos en febrero y julio de 2025.

“Aprovechó el contexto de consulta médica, la confianza derivada de su rol profesional, la corta edad de las menores víctimas y la ubicación de los acompañantes dentro del consultorio, para que estos no observaran directamente los actos que estaba ejecutando”, afirmó la fiscal en la audiencia de control de garantías. De acuerdo con el expediente, las supuestas víctimas son dos niñas de 7 y 10 años de edad, que llegaron a una consulta general acompañadas del papá y la abuela, respectivamente. “En los dos casos, el actuar del galeno fue similar. Habría impedido que los familiares de las pacientes vieran de cerca y con detalle la valoración médica, por lo que no pudieron advertir lo sucedido. Las agresiones fueron conocidas después, cuando las niñas decidieron hablar”, recalcó el ente acusador. Tras escuchar las evidencias en su contra, el médico se declaró inocente. Aun así, el juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el proceso penal.

Otro caso denunciado en Tolima

Este hecho se conoce en la misma semana en que otro caso de agresión sexual contra menores de edad sacudió a la sociedad en el departamento del Tolima. Tal cual lo reportó EL COLOMBIANO, una bebé de apenas seis meses de nacida murió luego de haber sido víctima de un presunto abusador. El caso se conoció el martes de esta semana, cuando la niña fue ingresada a las 4:00 de la tarde al hospital San Rafael del municipio de El Espinal, con graves lesiones. Aunque fue sometida a cuidados de urgencia, su cuerpo no resistió más de 24 horas.