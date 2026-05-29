Cárcel para médico de Bogotá por presunto abuso de dos niñas en las consultas

“Nos encontramos ante un patrón de conducta ejecutado por un profesional de la salud que instrumentalizó su investidura médica y el prestigio de su profesión para acceder a las menores en un recinto que debería ser un santuario de cuidado y curación para las niñas”.
Con estas palabras, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el cargo de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado a un médico de Bogotá.
El afectado con la medida es el médico general José David Castro Giraldo, quien trabajaba en una EPS del sur de la capital.
El galeno fue capturado por la Policía en la localidad de Antonio Nariño, tras una investigación que duró varios meses, por dos incidentes ocurridos en febrero y julio de 2025.