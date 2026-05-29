DIM empató contra Leones F.C. en la Copa Betplay-2026

Independiente Medellín dejó escapar la oportunidad de escalar a la primera posición del Grupo C de la Copa Betplay 2026 luego de empatar este viernes 1-1 contra Leones F.C.

En el Estadio Metropolitano de Ditaires, en un campo difícil producto de la lluvia que cayó en la tarde-noche en el sur del Valle de Aburrá, el Poderoso mostró mayor ambición para llevarse los tres puntos, pero el local, con su portero Jhon Figueroa, figura, se lo impidió.

El Rojo abrió el marcador al minuto 10 tras un tiro de esquina ejecutado por Daniel Cataño. Francisco Fydriszewski le bajó de cabeza el esférico a su compañero Léyser Chaverra, quien remató para vencer al portero Jhon Figueroa.

Pero al 16’, Leones, tras una desconcentración de la zaga del visitante, Johan Martínez, al recibir un balón al vacío, centró y su compañero Santiago Montoya logró el empate parcial. Fue su primer tanto como profesional.

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Ahora Medellín es segundo en la tabla con 5 puntos, los mismos que Fortaleza, que lidera por mejor diferencia de gol (+2 por +1 del Rojo). Leones también tiene 5 unidades, pero con cuatro partidos jugados.

Ahora, Medellín se jugará la clasificación a la siguiente fase ante Cúcuta Deportivo, juego que será el martes 2 de junio, a partir de las 6:00 p.m., en el Estadio Atanasio Girardot.