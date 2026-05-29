Estudiantes de Turbo protestan por inundaciones en su colegio: “Queremos estudiar, no nadar”

“Queremos estudiar, no nadar”. Esa fue la frase que más se repitió durante la protesta que realizaron estudiantes y docentes de la Institución Educativa Central de Currulao, corregimiento de Turbo, Urabá antioqueño, luego de que las lluvias volvieran a inundar varios espacios del colegio.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los alumnos caminando entre el agua acumulada dentro de los salones y corredores del plantel. Es por esta situación que desde comienzos de la semana, el lunes 25 de mayo, vienen protestando en las calles, con pancartas y arengas reclamando soluciones urgentes. Según denunciaron, cada aguacero provoca rebosamiento del sistema de alcantarillado y filtraciones que obligan a suspender clases o dificultan las jornadas académicas.

La situación ocurre en medio de la fuerte temporada de lluvias que golpea al Urabá antioqueño. En semanas recientes, las autoridades departamentales instalaron un Consejo Regional de Gestión del Riesgo para atender emergencias por inundaciones y crecientes que afectaron a más de 1.600 familias de municipios como Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Lea más: Ya no se preocupan por inundarse: 300 niños de Turbo “estrenaron” colegio

La comunidad educativa asegura que el problema no es nuevo. De acuerdo con estudiantes y padres de familia, las inundaciones se vienen repitiendo desde hace cerca de dos años y, pese a múltiples solicitudes, no se han ejecutado obras definitivas de drenaje y alcantarillado que eviten que el agua ingrese nuevamente al colegio.

El caso se presenta después de que, recientemente, se adelantaron inversiones en infraestructura educativa en Turbo. Este 2026 fue entregada la renovada sede de la Institución Educativa San Martín de Porres, ubicada en el sector Gaitán, una obra que benefició a cientos de estudiantes con nuevas aulas, mejoramientos estructurales y espacios modernos.

Sin embargo, en Currulao los estudiantes denuncian que continúan enfrentando condiciones precarias para recibir clases. Algunos salones permanecen húmedos, los patios se convierten en lodazales y el agua alcanza zonas donde transitan niños y jóvenes diariamente.

Las protestas también evidencian una problemática recurrente en varias instituciones educativas rurales y urbanas del Urabá: la vulnerabilidad de la infraestructura escolar frente a las lluvias intensas y las deficiencias históricas en redes de alcantarillado y drenaje de la región.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura del municipio, anunciaron que las autoridades locales adelantan intervenciones inmediatas en la infraestructura del colegio. Además, adelantan trabajos con grupos de obreros para disminuir el impacto de las lluvias.

“Se está haciendo en estos momentos la intervención inmediata con la cuadrilla y el personal especializado de obreros para que la institución tenga tranquilidad cuando lleguen posibles lluvias y no enfrentemos esta contingencia”, señaló Yonatan Madrid Berrío, secretario de Educación y Cultura de Turbo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además, el funcionario confirmó que elaborarán un plan de contingencia para mantener el proceso académico de los estudiantes mientras avanzan en las obras, implementando talleres en casa, clases virtuales y otras metodologías flexibles. Mientras, los estudiantes esperan que la solución sea definitiva.

También le puede interesar: Colegios, a postularse: Intervendrán 200 sedes educativas afectadas por el invierno en tres subregiones de Antioquia