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Un récord de 1.330 observadores internacionales vigilará las presidenciales en Colombia

Un total de 1.330 observadores internacionales provenientes de 22 países acompañarán las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo; será la misión de observación más grande en la historia electoral de Colombia.

  • Al menos 1.330 observadores de 22 países y 26 organizaciones acompañarán las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Foto: Colprensa
    Al menos 1.330 observadores de 22 países y 26 organizaciones acompañarán las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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El acompañamiento internacional a la elección presidencial del domingo 31 de mayo quedó formalmente instalado hoy por parte de las autoridades electorales colombianas, en cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual ha coordinado la llegada de esos observadores desde enero pasado.

Durante la instalación de la Misión de Observación Internacional, el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, destacó que el domingo en total serán 1.330 observadores internacionales que vinieron de 22 países y 26 organizaciones, “es la Misión de Observación Internacional más amplia en la historia electoral del país”, destacó.

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A ellos se suman los 373.612 testigos electorales nacionales registrados por las diversas campañas, con las cuales se podrá cubrir el 98,31% de las 122.000 mesas de votación por parte de la Registraduría Nacional.

Aunque ya varios de los observadores se encuentran en el país desde hace dos semanas, la actividad estará centrada entre el 28 de mayo y el 1 de junio, días durante los cuales tendrán actividades académicas como la de este viernes, pero el domingo es el día principal cuando acompañarán las votaciones en varios puestos tanto en Bogotá como en otras ciudades del país, con el fin de verificar que se cumplirá la votación presidencial sin fraude alguno.

Las delegaciones son: Delegación Latinoamericana S.A.S., Embajada de El Salvador, Eurolat Global Democracy Forum (Uniore), Unión Europea, AMEA, Instituto Internacional Republicano, IDEA Internacional, Instituto Dominicano de Derecho Electoral, A-WEB, Asociación Americana de Juristas, Tribunal Electoral CDMX, Tecdmx Embajada de los Estados Unidos, Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial, Embajada de la República de Indonesia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Centro Carter, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Iecm Coppal, Instituto Iberoamericano, Apex Iuris Coflac, Worldwide Elections, Iniciativas Jurídicas Avanzadas, Defensoría del Pueblo de Buenos Aires.

El presidente Quiroz declaró que “la democracia se declara, es un proceso que se fortalece a medida que todos garantizamos que cada voto cuente y que las elecciones sean el reflejo de la voluntad popular”, a la vez que precisó que “por primera vez en la historia, el Consejo Nacional Electoral le pide a cada una de las misiones de expertos electorales que tengan acompañamiento de personas capacitadas en software y máquinas de detección”.

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El presidente del CNE pidió además a la ciudadanía que “salgan a votar por el que quieran, cada voto cuenta y del voto de cada uno depende el futuro de su familia, de su municipio, de su departamento y de todo el país”.

A su turno, el registrador Hernán Penagos manifestó que ”sin duda, la autoridad electoral del Estado colombiano puede decirle a la sociedad y a toda la comunidad internacional que todo está dispuesto para la jornada del domingo 31 de mayo”.

Por el gobierno nacional intervino la canciller, Rosa Villavicencio, quien sostuvo que “la participación de los observadores internacionales constituye un compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de los procesos democráticos en el país”.

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