¡Acostumbrado a marcar golazos!: mire aquí los goles más importante de Luis Díaz en Champions League

Luis Díaz marcó este miércoles 15 de abril quizá el gol más importante en la historia de los colombianos en la UEFA Champions League. El guajiro anotó al minuto 89 cuando el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid estaba empatado en el marcador global por 3-3. “Este gol está en un top 3 de mi carrera”, mencionó el guajiro para ESPN en charla postpartido.
Lucho encaró, recibió en el costado izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro y le pegó al segundo palo (con desvío en Militao) para marcar el 4-3 que desequilibraría todo; 4 minutos después, Michael Olise liquidó el pleito al marcar el 5-3 global.
El cafetero que hasta el momento de la anotación no había tenido un partido destacado, lo gritó a rabiar. Cabe destacar que Díaz marcó también en el partido de ida en el Santiago Bernabéu el pasado 7 de abril.