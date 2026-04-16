Messi también hace negocios: compró un equipo en España y amplió su portafolio como empresario

La leyenda del fútbol Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.
“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.