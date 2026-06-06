Iván René Valenciano está luchando contra una agresiva enfermedad: esta es la historia de “El Bombardero”

En el programa El Mundo de Aco, que se transmite por Youtube, su creador, el actor Aco Pérez, lleva invitados especiales para hacerles entrevistas. En esta ocasión, desde Miami, el personaje del programa fue Iván René Valencia, “el Bombardero”, una de las leyendas del fútbol colombiano.
Valenciano, quien ha sido protagonista de momentos históricos en el fútbol colombiano por sus goles, también ha estado en el ojo del huracán por algunos escándalos extradeportivos; pero en esta oportunidad, es su salud la que lo tiene jugando el partido más duro de su vida.
También le puede interesar: Previa de la final de la Liga colombiana: Atlético Nacional tiene 17 campeones, ¿con cuántos llega el Junior?
“El Bombardero”, quien actualmente tiene 54 años de edad y se ha casado en tres ocasiones, tiene cinco hijos, marcó 217 goles en el fútbol colombiano y fue tres veces Botín de Oro en el país.
Pasó por equipos como Atalanta, Monarcas, Gama, Olmedo en Italia, México, Brasil y Ecuador, en el exterior; mientras que en Colombia estuvo en Junior, DIM, Bucaramanga, Deportivo Cali, Real Cartagena, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Millonarios, Centauros, Valledupar y Alianza. Tras su retiro, se radicó en Miami, donde reside actualmente.