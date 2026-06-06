Desmantelan red que atacaba a conductores de plataformas de transporte en Bogotá: creaban perfiles falsos para robarles

Una red de delincuentes que operaba en Bogotá afectando a conductores de plataformas de transporte fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación, la cual presentó ante un juez penal de control de garantías a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido.
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De acuerdo con el ente acusador, los tres implicados se dedicaban al secuestro de conductores de plataformas virtuales de transporte y al hurto de sus pertenencias y vehículos en Bogotá, al crear perfiles falsos para solicitar servicios hacia determinados lugares de la ciudad.