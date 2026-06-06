Portugal empezó el “final” de su camino al Mundial con victoria ante Chile, ¿qué le resta a los rivales de Colombia?

La Selección de Portugal derrotó el sábado a la Selección de Chile 2-1 en un partido amistoso jugado en el estadio de Jamor, cerca de Lisboa, preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el próximo jueves en Ciudad de México con el partido entre el seleccionado local y Sudáfrica. Pese al amplio dominio que ejercieron los lusos –que contaron con Cristiano Ronaldo desde el inicio del encuentro– durante todo el partido, recién en la segunda etapa lograron plasmarlo en la red rival, con los goles de Gonçalo Guedes a los 58 minutos y del capitán, Bruno Fernandes, a los 75 minutos, con un remate desde fuera del área marca registrada.

La selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial, junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y la República Democrática de Congo, que será el primer rival del elenco europeo el 17 de junio en el estadio NGR de Houston, Texas. El duelo está programado para iniciar al mediodía de nuestro país.

El elenco de Chile, que no clasificó para el Mundial –no asiste a uno desde Brasil 2014–, descontó por intermedio de Luis Cepeda a los 90+2 minutos con un remate de media distancia desde fuera del área cuando logró desprenderse de la marca de un defensor luso que le permitió espacios.

¿Cómo terminarán su preparación los rivales de Colombia en el Mundial?

Portugal aún no ha terminado su preparación para el Mundial. El seleccionado luso tiene aún pendiente el partido contra el seleccionado de Nigeria, programado para el próximo miércoles 10 de junio, que le servirá para preparar su encuentro ante Congo en el inicio del torneo.

Los otros rivales de Colombia en el Grupo K del Mundial de Norteamérica tampoco han terminado su preparación para el torneo. Uzbekistán, que será el primer elenco contra el que se enfrente el elenco cafetero en Norteamérica 2026, jugará un juego amistoso el próximo 8 de junio (lunes), contra Países Bajos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.