¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os? Esto dijeron los artistas

La relación entre los cantantes mexicanos Peso Pluma y Kenia Os llegó oficialmente a su fin. Después de varias semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, ambos artistas confirmaron este sábado 6 de junio que decidieron terminar su noviazgo, que se extendió por cerca de un año y medio.
La noticia fue anunciada a través de un breve comunicado compartido en las historias de Instagram de los dos intérpretes, quienes aseguraron que la decisión fue tomada en buenos términos y pidieron respeto por su privacidad.
“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaron en el mensaje conjunto.