A un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, su hermana invita a izar la bandera en su memoria

Era el 7 de junio de 2025. El cielo nublado de Bogotá daba la apariencia de un día cualquiera. En el parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, un grupo de seguidores se reunía alrededor de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático. Él hablaba con un micrófono y un pequeño bafle, bajo un árbol. En un punto del discurso, iba a hablar de salud mental. Empezó diciendo: —El principal problema en Colombi... La frase quedó suspendida. Una ráfaga de seis disparos interrumpió el discurso. El encuentro se dispersó en medio del pánico y el país entero quedó conmocionado. Miguel Uribe fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció durante más de dos meses en recuperación neurológica después de haber sido ingresado con muerte cerebral. Sin embargo, falleció el 11 de agosto de 2025. También le puede interesar: “Mamá, ¿puedo visitar a mi papá en el cielo?”: el duelo de Alejandro, hijo de Miguel Uribe, un año después de su muerte Este domingo 7 de junio de 2026, cuando se cumple un año de aquel ataque, su hermana María Carolina Hoyos Turbay propuso un acto sencillo y simbólico: que los colombianos pongan la bandera en sus ventanas, balcones, edificios, oficinas y hogares. “Esto no es solo un acto por él, es también un homenaje a todas las víctimas de la violencia, a las familias que han tenido que aprender a vivir con una ausencia”, expresó en sus redes sociales. “En los momentos importantes de la historia, los pueblos han encontrado símbolos para unirse. Que este domingo la bandera de Colombia nos recuerde que podemos pensar distinto, pero seguir compartiendo un mismo país. Por Miguel, por las víctimas de Colombia, que la violencia no tenga la última palabra”, concluyó.

La investigación un año después

Doce meses después del atentado, la Fiscalía sostiene que el crimen fue una operación criminal planeada y ejecutada por una estructura organizada. La principal hipótesis del ente investigador apunta a que detrás del ataque estaría la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia. En marzo de este año, la Fiscalía solicitó órdenes de captura contra varios de sus máximos cabecillas, entre ellos alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever, señalados como presuntos determinadores del crimen. Este último habría sido atacado en agosto del año pasado, por lo que se habló de su posible muerte. Aunque en marzo de este año, Caracol Radio informó que tendrían la confirmación de su muerte por parte de fuente de la Segunda Marquetalia, al día siguiente el Ministerio de Defensa aclaró que no podían confirmar su muerte sin tener un cuerpo. La investigación también ha avanzado sobre quienes participaron directamente en la ejecución. Hasta ahora han sido capturadas varias personas vinculadas con la planeación, la logística y el seguimiento previo al ataque. Algunas han suscrito acuerdos de colaboración con la Fiscalía para aportar información sobre la estructura criminal que habría ordenado el atentado. Según la fiscal general, Luz Adriana Camargo, las pruebas recopiladas indican que el atentado hizo parte de una acción coordinada que combinó actores urbanos y miembros de esa organización armada ilegal.

El crimen fue perpetrado por un menor de edad quien fue capturado por la Policía el mismo día del crimen y continúa vinculado al proceso judicial especial para adolescentes. Sin embargo, la investigación todavía no ha concluido. Las autoridades buscan establecer con precisión quiénes financiaron el crimen, quién impartió la orden final y cuál era el propósito político detrás de una acción que fue calificada por la Fiscalía como un ataque contra la democracia colombiana.

Una familia marcada por la violencia