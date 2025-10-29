Cifras positivas de Colombia en Liga de Naciones: líder, invicta y con la goleadora del torneo

La Selección Colombia arrancó la Liga de Naciones con dos importantes victorias, que la mantienen como invicta del naciente torneo, con seis puntos y con la ofensiva más poderosa de la Liga con seis tantos.
Junto a estas cifras se suma que la Tricolor cuenta también con la goleadora del torneo, Leicy Santos con tres tantos, mientras que Daniela Montoya ajusta dos.
Con el penal convertido ante Ecuador, Leicy llegó a 21 goles con la Tricolor, convirtiéndose en la segunda máxima artillera de la Selección, detrás de Catalina Usme que ajusta 62 y superando a Linda Caicedo que tiene 17.