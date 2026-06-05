Lamine Yamal, mejor jugador de LaLiga de España con tan solo 18 años: así avanza su lesión tras llegar al Mundial con España

El joven atacante del FC Barcelona Lamine Yamal fue nombrado este viernes 5 de junio como mejor jugador de la temporada de LaLiga de España por primera vez en su carrera, tras haber liderado a su club hacia el segundo campeonato consecutivo. Le puede interesar: Talento y juventud: las nuevas figuras que se estrenarán en el Mundial de Norteamérica 2026 Y es que el extremo de 18 años, que también es baluarte de la Selección de España, con la cual estará en el Mundial, sucede así en el galardón otorgado por LaLiga y su patrocinador EA Sports a su compañero blaugrana, el brasileño Raphinha.

El extremo del FC Barcelona anotó 16 goles y dio 12 asistencias esta temporada. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBarcelona

Pese a las molestias en el pubis que lastraron su primera mitad de temporada, Yamal ha sido la referencia ofensiva de sus compañeros, compensando las repetidas bajas de Raphinha y la pérdida de protagonismo del polaco Robert Lewandowski. Con 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos de LaLiga, Yamal es a la vez máximo goleador y máximo asistente de su equipo. Gracias a su gran efectividad y a partidos con un rendimiento digno de su estatus de superestrella, el Barça se proclamó campeón por segundo año consecutivo.

Lamine tras llegar con España a Estados Unidos. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol

Segundo clasificado en la pasada edición del Balón de Oro, Yamal se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida a final de temporada. Pese a ello, ha entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente y será una de las estrellas de la selección española en el Mundial de Norteamérica, que arranca la semana que viene (11 de junio - 19 de julio).

España ya se encuentra en Estados Unidos con Lamine para el Mundial: así ha evolucionado su salud

Por medio de una publicación en redes sociales, la Selección de España confirmó este viernes 5 de junio que llegó a suelo norteamericano para trasladarse a su hotel de concentración con el fin de ultimar detalles para la Copa del Mundo. En el plano físico, Lamine se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo (isquiotibiales) que sufrió el pasado 22 de abril tras marcar un penalti ante el Celta de Vigo. Esta dolencia le obligó a perderse el tramo final de la temporada con el Barça.