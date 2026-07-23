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Sophie Cunningham, figura de la NBA femenina, arremete contra las atletas trans: “No deberíamos enfrentar hombres biológicos”

Cunningham encendió la polémica al respaldar las políticas que restringen la participación trans en el deporte femenino, ganándose el respaldo de la Casa Blanca y una fuerte ola de críticas en el baloncesto de Estados Unidos.

  • La figura de las Indiana Fever y guardiana de Caitlin Clark desató una tormenta política en Estados Unidos tras exigir “proteger a las jóvenes de hombres biológicos” en los juegos de la NBA femenina. FOTO: Getty
    La figura de las Indiana Fever y guardiana de Caitlin Clark desató una tormenta política en Estados Unidos tras exigir “proteger a las jóvenes de hombres biológicos” en los juegos de la NBA femenina. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 3 horas
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La basquetbolista Sophie Cunningham, una de las figuras más conocidas en redes sociales de la NBA femenina (WNBA), irrumpió en el centro del debate sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino después de que su llamado a “proteger a las jóvenes” recibiera elogios de la Casa Blanca.

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La escolta estadounidense tiene fama de ser la “protectora” de Caitlin Clark, su compañera en las Indiana Fever, castigando con frecuencia físicamente a las rivales que se meten con la jugadora más icónica de la WNBA en la actualidad.

Un video el mes pasado de Cunningham señalando con el dedo, de forma burlona e imperturbable, a una de esas oponentes durante 22 segundos se hizo viral y dio lugar a innumerables memes. Esta jugadora de 1.85 metros de altura y largo cabello rubio ha recibido el apodo de “MAGA Barbie” en una liga cada vez más dividida por tensiones raciales.

Esta semana, Cunningham acaparó titulares por sus opiniones sobre las atletas trans. “Quiero proteger a las jóvenes en un vestuario, o a las jóvenes en el deporte, porque no deberíamos tener que enfrentar a hombres biológicos”, dijo a ESPN en una entrevista publicada este martes 21 de julio.

“Creo que es una cuestión de sentido común... Es realmente importante proteger a la infancia”, dijo un día después a periodistas antes de un partido con las Fever. Sus comentarios han avivado aún más lo que ya es una de las batallas de guerra cultural más intensas en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apuntado reiteradamente hacia personas con identidades de género no normativas y el año pasado emitió una orden ejecutiva para prohibir la presencia de atletas trans en deportes femeninos, permitiendo a las agencias federales suspender la financiación a cualquier institución que se resista.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, salió el jueves en defensa de Cunningham al calificar de “ridícula” y “asombrosa” la reacción “de izquierda” contra la jugadora.

Trump “está siguiendo la historia. Como saben, este es también un tema sobre el que el presidente siente gran convicción, y el pueblo estadounidense también”, dijo Leavitt.

¿Realmente la figura de la NBA busca “proteger” a sus compañeras?

El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó leyes en más de dos docenas de estados gobernados por republicanos que prohíben a las atletas transgénero competir en deportes escolares de niñas y mujeres.

Quienes apoyan estas normas dicen que son necesarias para preservar la equidad en la competencia y proteger las oportunidades deportivas de niñas y mujeres.

Sus críticos sostienen que las leyes señalan a un número ínfimo de estudiantes vulnerables, para excluirlos y discriminarlos, convirtiendo los deportes infantiles en un campo de batalla política.

Cunningham, por su lado, se describió como “una persona no muy política” y “muy en el centro”, pero dijo alzar la voz por sus convicciones morales. “Jamás he dicho que odio a la comunidad trans... Creo que hay espacio para todos”, dijo antes de la victoria de las Fever por 123-88 sobre las Connecticut Sun el miércoles.

“Cuando se trata de proteger a las niñas pequeñas y mujeres en el deporte, tengo sentimientos muy fuertes al respecto”, expuso.

“No me importa”: la fuerte posición de Cunningham

Esta posición de Cunningham contrasta con las posturas de la WNBA y muchos de sus equipos. La liga no ha seguido el ejemplo de otras organizaciones deportivas como la Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial, que en la práctica prohibió a atletas trans participar en competencias femeninas.

“Nuestras jugadoras son adultas reflexivas, con sus propias perspectivas y voces, y esas opiniones les pertenecen a ellas”, dijeron las Indiana Fever en un comunicado sobre las declaraciones de su jugadora.

A su vez, muchos aficionados expresaron indignación por los comentarios de Cunningham. El narrador deportivo Chris Williamson los calificó de “repugnantes”.

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“No me importa lo que otras personas tengan que decir. Sé quién soy”, dijo la jugadora. “Mi gente sabe quién soy, y ojalá los esté haciendo sentir orgullosos y esté abriendo espacio para que los niños y niñas de nuestro mundo tengan un futuro mejor que el que tuvimos nosotros”.

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Bloque de preguntas

¿Qué dijo exactamente Sophie Cunningham sobre las atletas trans en el deporte femenino?
Cunningham afirmó que se deben “proteger a las jóvenes en un vestuario o en el deporte que no deberían tener que enfrentarse a hombres biológicos”. La jugadora calificó su postura como una cuestión de “sentido común” e insistió en que sus declaraciones no nacen del odio hacia la comunidad trans, sino de una convicción moral para salvaguardar el futuro del deporte femenino.
¿Por qué se le conoce a Sophie Cunningham con el apodo de “MAGA Barbie”?
El apodo le fue asignado de forma informal en el contexto de las crecientes tensiones políticas y raciales dentro de la WNBA, debido a su apariencia física (1,85 metros de altura y cabello largo rubio) sumada a sus posturas conservadoras, alineadas con el movimiento Make America Great Again (MAGA) que encabeza Donald Trump.
¿Cuál es la posición de la Casa Blanca sobre las declaraciones de Sophie Cunningham?
La Casa Blanca elogió abiertamente sus palabras. La portavoz Karoline Leavitt calificó de “ridícula” y “asombrosa” la reacción crítica de sectores de izquierda contra la jugadora, asegurando que el presidente Donald Trump comparte plenamente la convicción de la basquetbolista sobre la restricción de atletas trans en categorías femeninas.
¿Qué medidas ha tomado la administración Trump respecto a los atletas transgénero en el deporte?
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. Esta norma faculta a las agencias federales a congelar o suspender la financiación pública a cualquier institución deportiva o educativa que no cumpla con dicha restricción.

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